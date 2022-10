Anthony Lopes pousse un coup de gueule : "Ça commence à faire beaucoup"

Le portier des Gones a retardé l'échéance, mais il a fini par s'incliner face à Florian Sotoca sur penalty et Lens l'a emporté face à l'Olympique Lyonnais(1-0) ce dimanche en Ligue 1.

Remonté par cette quatrième défaite consécutive, le portier de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes a poussé un coup de gueule à l’issue de la partie.

"Dans la physionomie du match, on n’a rien montré. On est dans une situation compliquée. Quand ça ne tourne pas en notre faveur sur des faits de jeu comme ça, c’est qu’on ne mérite rien", a lâché l’international portugais au micro de Prime Vidéo. "Quatre défaites d’affilée ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Moi je fais juste mon boulot. Je ne sais même pas si on a frappé au but durant le match... Ça montre notre match dans la globalité. On essaie de retarder le plus longuement l’échéance mais à un moment ça ne suffit plus... La copie n’a pas été remplie. Comment l’expliquer ? J’aimerais bien vous le dire... Il va falloir trouver les solutions en interne, entre nous. C’est très, très insuffisant. Le fossé se creuse match après match avec les places européennes. (…) Ça va être compliqué à la maison vendredi soir, mais il faudra prendre trois points et faire carton plein jusqu’à la Coupe du monde, et après on verra", a conclu le portier rhodanien qui affrontera Toulouse lors de la prochaine journée de championnat.

