Diego Simeone se méfie du Club de Bruges : "Ce n'est pas inattendu qu'ils soient en tête du groupe"

"El Cholo" a préfacé la rencontre face au Club de Bruges, ce mardi au Jan Breydel.

Son Atletico - 3 points et 3e du groupe - doit gagner ce mardi, et Diego Simeone sait que cela sera tout sauf facile face à un Club de Bruges irrésistible pour l'instant en Ligue des Champions. "El Cholo" sait aussi que cette équipe est bien plus en jambes que celle battue par les Colchoneros (3-1) en 2018. "Ce sera un match différent, et très difficile", a déclaré Simeone en conférence de presse.

"Bruges produit un jeu offensif, dynamique et avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse. Ce style de jeu leur a permis de remporter trois titres d’affilée en championnat et de rivaliser cette année en Ligue des champions avec Leverkusen et Porto. Leur victoire avec quatre buts d’écart montre que cette équipe développe un très beau football ", a continué le tacticien argentin. "Le Club de Bruges est en tête du groupe et ce n'est peut-être pas complètement inattendu."

"Je ne fais rien de nouveau par rapport à ce que nous faisions il y a des années. Nous nous basons toujours sur ce que l’adversaire propose et essayons de trouver les meilleures solutions pour l’équipe", a conclu Simeone.