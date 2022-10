Joseph Laumann : "Lucas Stassin a fait la différence"

L'entraîneur du SL16 FC a reconnu l'importance de Lucas Stassin dans la victoire du RSCA Futures lors du mini-Clasico de Challenger Pro League.

Ce dimanche soir, le SL16 FC s'est incliné face au RSCA Futures. "C'était un match difficile. On a commencé en étant un petit peu nerveux. On était bien organisés dans le premier quart d'heure, en réussissant à bien fermer les espaces. On était vraiment bien en début de seconde période également. Plus agressifs et plus intenses dans les duels. Notre égalisation est méritée, puis nous avons une grosse occasion avec Anisse Brrou, que nous ne parvenons malheureusement pas à concrétiser. Stassin a fait la différence dans ce match" reconnaît Joseph Laumann, l'entraîneur liégeois.

Malgré un bon début de seconde période qui a permis aux siens de revenir à égalité, Joseph Laumann et le SL16 FC n'ont pas trouvé la solution en fin de rencontre. "On a montré des vidéos à la mi-temps, car le RSCA Futures récupérait beaucoup de ballons avec sa première ligne. On voulait être plus agressifs pour récupérer plus de ballons, ce que nous avons réussi à faire à cette période de la rencontre. Ensuite, on s'est désorganisés et on l'a payé."

Malgré l'importance des affrontements entre les deux clubs pour les supporters liégeois, seules 300 personnes environ étaient présentes dans le stade, ce dimanche soir. "Le SL16 FC et le RSCA Futures ont bien commencé le championnat, en jouant bien au football. Je pense que cela mérite plus de spectateurs et d'ambiance. C'est dommage pour les joueurs. C'était un match réellement intéressant, avec de bons éléments de part et d'autre. Je pense que les gens ne sont pas contre le fait de venir, mais ce n'est pas évident de les convaincre un dimanche à 20h00. Je pense que les équipes U23 méritent une belle ambiance" conclut Joseph Laumann.