"Anderlecht ne pouvait pas me payer"

L'ancien Diable Rouge fait les beaux jours de Westerlo depuis le début de la saison.

Nacer Chadli est de retour en Belgique et joue actuellement pour le KVC Westerlo. Les choses auraient également pu se passer différemment pour l'(ancien) Diable Rouge. Il espérait par exemple un séjour plus long au RSC Anderlecht.

Lors de la saison 2019-2020, il a joué un an pour le RSC Anderlecht et a montré de belles choses malgré les blessures. "Il y a trois ans, j'ai eu des problèmes à l'AS Monaco et Vincent m'a convaincu de choisir Anderlecht. C'était l'étape idéale", a déclaré Chadli à HUMO.

Malgré ces bonnes performances, Chadli n'est pas resté à Anderlecht. Cependant, le conseil d'administration semblait désireux de le faire et Chadli l'était également. "J'étais vraiment désolé de ne pas pouvoir rester là-bas. Ils ne pouvaient pas me payer", a révélé Chadli.

L'ailier a ensuite opté pour un transfert en Turquie, où il a joué pour Istanbul Basaksehir. Ce club le prête maintenant au KVC Westerlo.