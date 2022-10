Hannes Van der Bruggen (Cercle de Bruges) calme le jeu : "Les prochains matchs seront décisifs"

Le capitaine du Cercle ne s'enflamme pas après la victoire (4-3) face à La Gantoise.

En grande difficulté et ayant viré son coach Dominik Thalhammer, le Cercle de Bruges et son nouveau T1 Miron Muslic ont renversé la tendance le week-end dernier en battant La Gantoise (4-3) au terme d'un match totalement dingue.

Néanmoins, le capitaine du Cercle, Hannes Van der Bruggen, considère qu'il est "encore beaucoup trop tôt" pour appeler cette victoire un tournant. "Les matchs de ces prochaines semaines seront décisifs", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. "Mais la victoire contre Gand est un joli bonus et une compensation pour tous les matchs où nous nous sommes retrouvés les mains à moitié remplies ou les mains vides."

Ce dimanche, le Cercle aura l'opportunité de rester sur sa lancée en accrochant un résultat ce dimanche, à l'Union Saint-Gilloise. "L'Union reste une bonne équipe et le confirme encore après une belle saison. Ils ont battu Louvain de manière intelligente la semaine dernière. Chaque match doit être joué et le fait que nous puissions soudainement marquer six fois en deux matchs est encourageant. Notre capacité de marquer est de retour et c'est la preuve que nous avons assez de qualité pour au moins nous éloigner du bas de classement."