Prolongation en vue pour Wouter Vrancken ?

Les Limbourgeois sont deuxièmes de Jupiler Pro League.

Après une mauvaise saison dernière, on attend une réaction au KRC Genk. Elle est arrivée, grâce à Wouter Vrancken. Les Limbourgeois pointent actuellement à la seconde place du classement et demeurent en embuscade de l'Antwerp. Au club, l'ancien entraîneur du KV Mechelen est souvent comparé à Philippe Clément et Dimitri De Condé le sait. Mais selon lui, il y a beaucoup de différences entre les deux entraîneurs.

"Le cœur de Clément était au Club de Bruges, tandis que celui de Wouter est à Genk. Cependant, je pense que notre club ne sera pas le dernier de sa carrière. Un jour, il fera le pas vers l'étranger" a déclaré De Condé à Het Laatste Nieuws.

Néanmoins, le directeur du football de Genk souhaite garder son entraîneur le plus longtemps possible. "Nous nous sommes déjà rencontrés, et nous avons une nouvelle réunion programmée ce lundi. Le but est d'avoir plus de stabilité. Pour nous, mais aussi pour Wouter en cas de mauvais résultats."