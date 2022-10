Christian Benteke a déjà terminé sa saison : peut-il vraiment aller au Qatar ?

À un peu moins d'un mois de la Coupe du Monde 2022, la saison de Christian Benteke est d'ores et déjà terminée. Elle aura duré 7 matchs.

Christian Benteke (31 ans) n'aura donc même pas joué 20 matchs en 2022. Complètement mis de côté en seconde période de saison avec Crystal Palace (7 apparitions en Premier League, dont une titularisation, pour aucun but), le Diable Rouge a ensuite patienté presque tout l'été pour quitter une Angleterre où il n'avait clairement aucun avenir. Et au contraire de certains Diables Rouges optant pour un retour en Belgique afin d'engranger du temps de jeu, au contraire aussi de Michy Batshuayi qui a filé en Turquie où il enchaîne les rencontres, Benteke signait en MLS, à DC United.

Sportivement, le choix n'est pas bien brillant mais n'a rien de rédhibitoire en tant que tel - des Diables sont restés Diables en évoluant en Chine, au Japon ou au Qatar, par exemple. Le problème, c'est que "Big Ben" a fait ses débuts en MLS lors de la...32e journée de championnat. Sept petits matchs, un petit but, 4 défaites, 2 matchs nuls, et DC United a largement manqué la phase finale du championnat. Autrement dit : la saison de Benteke est terminée. À un mois et demi de la Coupe du Monde au Qatar, celui qui a longtemps été la doublure de Romelu Lukaku ou au moins le n°3 clair dans la hiérarchie ne disputera plus une minute de jeu.

Le Qatar ? Aucune chance ou presque

Un tel choix de carrière à quelques mois de ce qui aurait pu être la deuxième Coupe du Monde de sa carrière (il avait manqué le Brésil sur blessure) semblait envoyer un message clair : Christian Benteke faisait une croix sur sa carrière internationale. Il y a quelques semaines, pourtant, l'ancien de Liverpool assurait que le Qatar était toujours un objectif. Même s'il n'avait pas été repris en juin, pas plus qu'en septembre.

Fut un temps où Benteke, quelle que soit sa forme, aurait en effet bien pu espérer se rendre à la Coupe du Monde 2022. Le poste de n°9 a longtemps traîné la patte, et Roberto Martinez n'est pas fan de Divock Origi, qui est toujours cantonné à un rôle de joker à Milan. Mais avec la montée en puissance de Loïs Openda, et la polyvalence de Charles De Ketelaere qui peut dépanner aux avant-postes, le sélectionneur a enfin un peu de choix devant. Autrement dit : il faudrait une catastrophe en termes de blessure pour que Benteke aille au Qatar. Et même en cas d'absence(s), certains estimeront que certains nouveaux venus (Cuypers, Vertessen...?) mériteraient une chance plutôt qu'un joueur ayant si peu joué récemment...