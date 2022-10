Diego Simeone et l'Atlético dans l'obligation de battre le Club de Bruges : "Nous ne nous attendions pas à cette situation"

Diego Simeone est étonnamment dernier du groupe B de la Ligue des champions avec l'Atlético de Madrid. Il accueillera mercredi soir le Club de Bruges, leader du groupe.

Diego Simeone est conscient que le Club de Bruges était un adversaire difficile lors du match aller. L'entraîneur s'attend à un match similaire demain. "Nous savons que le Club a joué un bon football la semaine dernière et qu"ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont bien débordé sur les deux flancs à chaque fois. Ce sera un match similaire avec beaucoup de courage des deux côtés. Nous sommes à la recherche de progrès, beaucoup de joueurs ont faim d'amélioration et c'est la voie à suivre."

Mercredi soir est considéré comme une finale, selon la presse espagnole. "Je pense que c'est intéressant pour les médias de l'appeler comme ça. Nous devons juste être forts en Ligue des champions et faire nos preuves. Nous avons l'avantage de jouer à domicile car nous avons besoin de nos supporters. La force que nous tirons de leur soutien est énorme."

Simeone est clair quant à son avenir à l'Atlético. "Je pense avec la même certitude que d'habitude. Récemment, on m'a demandé si je pouvais m'imaginer ailleurs et la réponse a été clairement "non". Nous imaginons le meilleur possible chaque saison et aucune situation négative, nous ne nous attendions donc pas à ce parcours. Pour l'instant, je me sens toujours bien ici."

Enfin, l'entraîneur argentin a évoqué la situation de Joao Felix. "Il n'y a pas eu de changement pour Joao Felix, il y a ceux qui sont juste actuellement en meilleure forme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons besoin de lui, mais il est clair qu'il a du mal à trouver le chemin du but, mais cela va suivre. Une fois que cela aura disparu, le reste viendra naturellement."