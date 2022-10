Thierry Henry revient sur la polémique Mbappé

L'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges en est allé de son avis sur la polémique secouant, une fois de plus, le Paris Saint-Germain et sa star Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est à nouveau dans l'oeil du cyclone. Le joueur du PSG a récemment vu des rumeurs venues tout droit d'Espagne questionner à très court terme son avenir au club de la capitale. L'international français ne serait pas satisfait de son statut au sein de la formation et se sentirait "trahi" par sa direction.

Thierry Henry, auquel Mbappé est souvent comparé pour son style et ses qualités en tant que joueur, a donné son avis de consultant au micro de CBS. Sans surprise, il n'a pas vraiment été tendre avec le numéro 7 du PSG.

"Personne n'aime être exposé à ce pour quoi on n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Où lui ont-ils fait sentir qu'il était plus important que le club ? Je vais parler de ma propre histoire. Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. (...) Je n'ai entendu personne dire : 'Oh, quel geste sympa' de jouer à gauche pour d'autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi."

"Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat."