José Jeunechamps : "Westerlo n'est pas un concurrent dans la course au maintien"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la douzième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se rendra au Kuipje pour y affronter Westerlo.

Match important et compliqué pour Seraing qui va affronter Westerlo lors de cette douzième journée de championnat. "Je connais bien cette équipe que j'ai affrontée à quatre reprises la saison dernière avec Mouscron en D1B. Même si le club s'est renforcé avec plusieurs joueurs et que le onze actuel a bien changé par rapport à l'exercice 2021-2022, les principes de jeu restent les mêmes. Ils peuvent compter désormais sur des joueurs comme Chadli et Bolat, des gars talentueux et expérimentés. Puis, on sent la griffe de Jonas De Roeck", a confié José Jeunechamps en conférence de presse.

"Westerlo n'est pas imbattable"

Le promu réalise pour l'instant un très bon début de saison et pointe à la 7ème place du classement avec 18 points au compteur, alors que Seraing est classé 14ème avec 10 unités. "Un concurrent dans la course au maintien ? Non au vu de leur budget quand on voit leurs transferts durant le dernier mercato estival. Un sacré budget pour recruter Bolat et Chadli. Nous allons jouer dans un bon stade où règne toujours une belle atmosphère, mais Westerlo n'est pas imbattable. Puis, nous sommes redoutables en déplacement (3 victoires). Ils aiment avoir le ballon et attaquer, donc nous aurons des possibilités", a poursuivi le coach des Métallos avant d'évoquer le joli bilan des Campinois. "Ils affichent un bilan de 12 sur 12, mais ils ont eu un brin de chance dans certaines rencontres malgré leurs bonnes prestations. Anderlecht a perdu au Kuipje, mais les Mauves étaient à côté de leurs pompes par exemple."

Les Sérésiens devront faire attention au flanc gauche adverse (De Cuyper-Chadli) qui fait des ravages. "Une équipe qui utilise beaucoup les flancs par son dispositif et qui effectue beaucoup de variantes sur les phases arrêtées", a expliqué le T1 des Métallos qui devra se passer des services de Dietsch, Lepoint, Kilota, D'Onofrio, Dembélé et Ba pour ce déplacement à Westerlo.

"Nos prestations sont énergivores"

Néanmoins, il pourra compter sur Sylla, exclu lors du partage contre Ostende (1-1). Le Guinéen n'est pas suspendu. "Une bonne nouvelle, même si Opare a fait une belle rentrée. Mais les rencontres s'enchaînent et nous aurons besoin de tout le monde quoiqu'il en soit. Jouer une saison à onze, c'est impossible. Surtout à Seraing car nos prestations sont énergivores. Nos joueurs font beaucoup d'efforts et courent plus de dix kilomètres par rencontre. Nos rencontres sont donc coûteuses. Je compte sur tout le monde", a conclu Jeunechamps.