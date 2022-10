Anderlecht se réveille trop tard et perd un match peu palpitant

Anderlecht revient de Londres sans point, sans confiance et troisième de sa poule de Conference League. Pourtant, un but en fin de rencontre a bien failli semer le doute.

Même si officiellement, chaque match est important pour Anderlecht, le constat est tout de même étrange : personne ne s'attendait à un résultat des Mauves à West Ham ce jeudi, et les deux rencontres vraiment cruciales (surtout pour Felice Mazzù) ont lieu dimanche (passé) et dimanche (prochain). Mais un match de gala reste un match de gala...et un point ne serait pas du luxe dans cette Conference League.

Après la bonne seconde mi-temps à Malines, deux constats : d'abord, Mazzù conserve le 4-4-2 qui a sauvé le RSCA. Ensuite, cela se fait aux dépens de Wesley Hoedt, et ce malgré le plaidoyer en sa faveur par le coach en conférence de presse. Mais visiblement, le mal-être est trop profond pour être réglé par un changement de système...et de toute façon, quand les hommes sur le terrain jouent à ce niveau, cela importe peu. Amadou Diawara est sous l'eau, commet une bête faute qui offre à Saïd Benrahma un coup-franc idéalement placé - encore faut-il le mettre, et l'Algérien le fait joliment (14e, 1-0).

Fabio Silva n'est pas seul devant, mais c'est tout comme ; il tente sa chance, dans les bras d'Areola (18e). Paqueta, puis Bowen profitent de trous dans la défense, mais sont légèrement hors-jeu au moment d'inquiéter Van Crombrugge. Côté droit du RSCA, Emerson avance tranquillement, Debast le laisse venir...et le latéral londonien sert Bowen, qui envoie un missile dans les filets anderlechtois (2-0, 30e). Dans un stade muet comme une tombe entre les buts de son équipe, on ne s'amuse pas beaucoup. Anderlecht tentera de réagir : Esposito tente enfin une frappe, qu'Areola dévie. Verschaeren, inexistant dans le jeu, place deux reprises à côté sur de belles incursions de Moussa N'Diaye.

Même la Conference League se complique...

Au petit trot, la seconde période reprend avec un Emerson très présent aux avant-postes ; sa tête, puis sa frappe passent de peu à côté des buts de Van Crombrugge (50e). Il faut ensuite une intervention en urgence de N'Diaye devant Fornals pour empêcher le 3-0 et la fin des haricots (53e). Mazzù fait sortir des Amuzu et Verschaeren aux abonnés absents pour repasser à 3 derrière avec l'entrée d'un Vertonghen hué en tant qu'ancien de Tottenham - il aura fallu ça pour réveiller le public du Stade Olympique.

© photonews

La fin de match se passera sur un rythme de sénateur. Silva s'agace seul, Esposito frappe à côté sans conviction, Scamacca manque le 3-0 de l'autre côté et permet donc au score d'avoir des allures, au final, pas honteuses pour Anderlecht. Lucas Stassin, lui, retiendra ce match toute sa vie et sera bien le seul : le meilleur buteur du RSCA Futures monte au jeu pour ses premières minutes (80e). Et il sera même...décisif sur l'une de ses seules actions : un joli sombrero de sa part trouve Sebastiano Esposito, qui obtient un penalty (87e). L'Italien transforme (2-1), calmant ce qui commençait à ressembler à de solides échauffourées entre supporters bruxellois et londoniens.

Les six minutes de temps additionnel seront tendues : Benrahma frôle le cadre sur un autre coup-franc, Fabio Silva envoie une frappe au-dessus des buts d'Areola, et on se dit que le match devient enfin un peu intéressant, même si fort déstructuré. Anderlecht, c'est un fait, termine bien son match et la pression est sur les Hammers. Trop tard. Le score ne bougera plus. Pendant ce temps, Silkeborg humilie le FCSB en Roumanie et prend la seconde place du groupe...