Mark van Bommel revient sur la mise à l'écart de Nainggolan : "Difficile, mais c'était la bonne décision"

Le tacticien de l'Antwerp considère avoir pris "la bonne décision" en excluant Nainggolan de son noyau.

Ce vendredi en conférence de presse, Mark van Bommel a été questionné quant à l'homme qui a animé l'actualité autour de l'Antwerp ces derniers jours : Radja Nainggolan. L'ancien Diable Rouge été arrêté au volant sans permis, puis photographié fumant une cigarette éléctronique avant le match perdu au Standard (3-0).

"Expulser un joueur de l'équipe est le choix le plus difficile que vous puissiez faire en tant qu'entraîneur", a regretté le Néerlandais. "Est-ce que je pense que c'est la bonne décision ? Oui, sinon nous ne l'aurions pas prise. Radja a été profondément déçu."

Van Bommel va devoir aller chercher les trois points face à Ostende ce jeudi afin de réagir et rester non loin de Genk au classement. Seulement, sans Nainggolan et Haroun (blessé), le coach du Great Old aura un problème au milieu de terrain. "Radja est un très bon footballeur qui peut faire la différence. De ce point de vue, c'est dommage que nous ayons pris cette décision. Il peut être une classe au-dessus".

"Nous avons parlé avec Nainggolan et ce qui va se passer est clair", a répondu van Bommel, refusant de répondre à plus de questions à ce sujet.