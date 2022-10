Pas de Hein Vanhaezebrouck sur le banc au Parc Duden, mais bien Nicolas Lombaerts

Surprise au coup d'envoi d'Union-Gand : Hein Vanhaezebrouck est absent.

Avant les débuts ce soir de Steven Defour en tant qu'entraîneur principal du KV Malines, on aura eu droit à ceux de...Nicolas Lombaerts lors d'Union Saint-Gilloise - La Gantoise. L'ancien Diable Rouge remplaçait en effet au pied levé Hein Vanhaezebrouck, malade et absent au Parc Duden. Rien à voir, donc, avec les tensions qui existent actuellement entre l'entraîneur des Buffalos et la direction gantoise.

Nicolas Lombaets, 37 ans, est entraîneur assistant de La Gantoise depuis juillet 2021. Il avait mis un terme à sa carrière en 2020, après une dernière pige qui s'était mal terminée du côté du KV Ostende. Nul doute que, si ce n'est pas a priori pour tout de suite, il sera un jour entraîneur à plein temps à l'avenir...