🎥 Patrice Evra mange l'herbe d'Old Trafford : la scène insolite avec Thierry Henry et Roberto Martinez

L'ancien Red Devil a encore fait parler de lui lors de son intervention sur le plateau de Prime Video.

A l'issue de la rencontre entre Manchester United et Tottenham, plusieurs consultants étaient invités en bord de terrain sur les antennes de Prime Video. Ainsi, on a pu voir Roberto Martinez, Thierry Henry et Patrice Evra.

Ce dernier a encore fait parler de lui avec un geste complètement insolite. Catégorisé comme un footballeur à part, il a encore une fois montré que c'était bien le cas et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

A la question de savoir ce que ça lui faisait de revenir à Old Trafford, l'ancien Red Devil a répondu qu'il se sentait à la maison avant de se pencher et de goûter... la pelouse du stade. "Je fais toujours ça quand je viens ici, je goûte toujours la pelouse. Ca goûte un peu l'ail mais ça passe", a-t-il lancé après son geste.