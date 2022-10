Casper Nielsen de retour au parc Duden : "Nous sommes tous heureux pour lui qu'il réussisse si bien au Club de Bruges"

Casper Nielsen revient au parc Duden pour la première fois samedi. L'endroit où il a vécu tant de grands moments. Mais son transfert au Club de Bruges a été un succès et à l'Union, on souhaite tous le meilleur au sympathique Danois.

Le départ de Nielsen a permis à Senne Lynen de faire partie du onze unioniste. "Mais vous n'allez pas m'entendre dire que je suis satisfait que Casper soit parti", a déclaré Lynen à Het Nieuwsblad. "Ce n'est pas vrai du tout : on s'entendait bien, on avait un bon feeling. D'ailleurs, nous aurions aussi pu jouer et briller ensemble au milieu de terrain. Casper et moi sommes tous deux polyvalents, nous pouvons jouer un peu plus haut sur le terrain, donc nous aurions absolument pu nous compléter - nous l'avons prouvé à plusieurs reprises avant ma blessure aux ligaments croisés."

Et il le fait d'une manière légèrement différente. "Même si certaines qualités sont similaires - calme sur le ballon, grande capacité de course et impulsion offensive - nous sommes très différents. C'est difficile à expliquer. Je vais probablement voir Casper apparaître dans ma zone plusieurs fois. Pendant le match, nous ne sommes pas amis, après, nous le sommes à nouveau. C'est la même chose pour les autres : Casper était bien dans le groupe. Nous sommes tous heureux pour lui qu'il réussisse si bien au Club de Bruges. Seulement contre nous, il ne devra pas être en pleine forme."