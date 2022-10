De Bruyne buteur et victorieux, Onana inquiète en vue du Qatar

Manchester City et Kevin de Bruyne se sont imposés contre Trossard et Brighton. Amadou Onana se consolera avec la victoire.

Suite et pas encore fin de la journée de Premier League ce samedi. Après la défaite de Liverpool et le choc de ce samedi entre Chelsea et Manchester United, il y avait deux rencontres qui intéressaient les supporters des Diables Rouges.

Prenons d'abord la direction de Manchester avec les Cityzens qui recevaient le Brighton de Leandro Trossard (titulaire... et buteur ce samedi). Ce sont les locaux qui prennent l'avantage grâce à Haaland, qui signe un double juste avant la pause sur penalty. Après la pause, Trossard réduit le score, mais King Kevin De Bruyne assure la victoire des siens (3-1).

Everton souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, mais ce samedi, contre Crystal Palace, les coéquipiers d'Onana (titulaire) l'ont emporté sur le score de 3-0. Les buteurs sont Calvert-Lewin, Gordon et McNeil. Gros point noir pour Everton mais aussi les Diables : Amadou Onana a quitté la pelouse sur blessure.