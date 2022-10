Marc Coucke ne pense pas à vendre Anderlecht : "Cela n'est pas à l'ordre du jour"

Suite à la crise profonde que traverse le Sporting d'Anderlecht, le propriétaire du club, Marc Coucke, a été lié à des rumeurs de revente.

Rien ne va plus à Anderlecht. Que ce soit du point de vue sportif (12e avec une série de 0 points sur 12 et une humiliation face au Standard ce dimanche), du point de vue du staff (Felice Mazzù a été limogé ce lundi, Robin Veldman assurera l'interim, Gillet et Diawara sont reversés chez les U23) ou du point de vue de la direction (on parle de Jesper Fredberg pour épauler Peter Verbeke en tant que directeur sportif).

Toute cette actualité bouillante, mêlée à la situation financière du club qui ne s'arrange pas, a contribué a la naissance de plusieurs rumeurs et suppositions autour d'une possible revente du Sporting d'Anderlecht.

Contacté par les soins du Nieuwsblad, Marc Coucke, le propriétaire du club, a fortement démenti ces rumeurs. "Ces rumeurs sont sorties de nulle part. Une vente n'est pas à l'ordre du jour."