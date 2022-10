Nicolas Raskin en est persuadé : "Une question de temps avant que Sclessin redevienne un enfer"

Malgré un Clasico arrêté prématurément, les Rouches ont voulu remercier leurs supporters présents en masse.

Difficile de garder de bons souvenirs de ce nouveau Clasico arrêté dimanche soir. Cependant, malgré ces incidents, on pourra souligner la bonne prestation de plusieurs joueurs du Standard, dont un : Nicolas Raskin.

Le jeune joueur des Rouches s'est offert un incroyable but qui avait remis les compteurs à 1 partout et avait sonné la révolte du côté liégeois.

"Standard-Anderlecht, c’est un match qui reste particulier. L’année passée, quand on était en difficulté, Anderlecht ne nous a pas fait de cadeau. Alors, forcément, on n’allait pas leur en faire non plus", a commenté Raskin au micro d'Eleven.

"Quand on voit nos résultats récents, surtout à la maison, cela montre bien que c’est dur de venir jouer chez nous. Et tant que l’on aura cette envie de gagner et ce soutien du public, cela va continuer. Même si, de toute façon, je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que Sclessin redevienne un enfer."

Raskin a également évoqué la possibilité de signer un nouveau contrat avec les Rouches : "On est en bonne discussion, je peux vous dire que ça avance bien".