Jean-Michel Javaux intègre le conseil d'administration du Standard de Liège

L'actuel Président du Conseil d'Administration du fonds d'investissement liégeois Noshaq intègre le CA de son club de coeur.

La figure politique et économique liégeoise Jean-Michel Javaux rejoint Steve W. Pasko (Founder & Managing Partner - 777 Partners), Josh Wander (Founder & Managing Partner - 777 Partners) et Julian Arcinegas (Managing Director - 777 Partners) au Conseil d’Administration du Standard de Liège.

"Jean-Michel, comme toute sa famille depuis plusieurs générations, est également un très grand supporter des Rouches. Il est notamment très attaché à la formation et l’éclosion de nos jeunes, aux relations avec les supporters de tout le pays et à la place de notre club dans son environnement socio-économique. Notre club est très fier de voir une telle personnalité rejoindre son CA afin de renforcer son ancrage local et de bénéficier de sa précieuse expérience et de ses conseils", peut-on lire dans le communiqué du matricule 16.