Nmecha (et Götze) dans la pré-sélection allemande pour le Qatar

Le sélectionneur de l'Allemagne Hansi Flick a annoncé la liste provisoire de l'Allemagne pour la Coupe du Monde au Qatar. La liste des 44 joueurs comprend quelques surprises.

Youssoufa Moukoko peut rêver de participer à la Coupe du monde. L'attaquant n'a que 17 ans, mais il s'affirme de plus en plus au Borussia Dortmund. Cette saison, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 10 matches de Bundesliga. Le nom de Florian Wirtz attire également l'attention. Le milieu de terrain de 19 ans du Bayer Leverkusen n'a pas encore joué cette saison en raison d'une blessure, mais il peut encore garder espoir.

Flick a également placé Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Rani Khedira (Union Berlin) et Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) sur sa liste. Le trio n'a pas encore joué de match international pour l'équipe nationale. Mario Götze fait par ailleurs partie de la présélection.

L'Allemagne affrontera le Japon, l'Espagne et le Costa Rica lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham)

Défenseurs: Thilo Kehrer (West Ham), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Inter), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Knoche (Union Berlin), Christian Günter (Freiburg), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Milieux de terrain: Max Arnold (Wolfsburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rani Khedira (Augsburg), Joshua Kimmich (Bayern München), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern München), Serge Gnabry (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Anton Stach (Mainz), Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Attaquants : Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)