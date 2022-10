"Van Bommel a osé prendre des décisions difficiles à l'Antwerp"

Malgré quelques défaites ces dernières semaines, et une élimination européenne, Mark Van Bommel n'est pas passé à côté de ses débuts à la tête de l'Antwerp. Marc Degrys fait le bilan du Néerlandais.

Après un début de saison brillant, l'Antwerp a subi trois défaites en octobre. "Mais l'équipe n'a pas mal joué et il n'y a aucune raison de penser que le Great Old va s'effondrer comme un château de cartes. L'équipe est bien équilibrée", a déclaré Degryse à De Telegraaf. "Il y a beaucoup plus de clarté sur la façon de jouer que la saison dernière sous Brian Priske. Van Bommel a également osé prendre des décisions difficiles, comme écarter Radja Nainggolan de l'équipe et préférer Vincent Janssen à Michael Frey au poste d'attaquant."

Par le passé, Van Bommel a également connu des débuts brillants au VfL Wolfsburg et au PSV, avant de connaître des revers. "Je ne peux pas juger les causes de ses échecs dans ces clubs. J'ai compris qu'au PSV, il a commencé à se mêler de tout et de tout le monde, mais je pense qu'il a certainement aussi appris de cette expérience", a déclaré Degryse. "En outre, je ne pense pas qu'une telle situation soit susceptible de se produire à l'Antwerp, car Marc Overmars est là pour faire des ajustements en tant que directeur technique."

Degryse souligne que Van Bommel fait une bonne impression en Belgique. "Et aussi avec la presse, qui a dû s'habituer un peu à lui. Sa manière de parler n'est pas habituelle. Il dégage une grande assurance et peut parfois donner une réponse cynique. Cela a aussi un certain charme, tant qu'il ne tente pas d'imiter Louis Van Gaal."