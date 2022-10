Veldman proposera un autre foot que Mazzù : "Je suis un homme de combinaisons courtes"

Robin Veldman (36 ans) a fait bonne impression pour sa première conférence de presse en tant que T1. Le coach néerlandais reprend l'équipe suite au départ de Felice Mazzù, et espère amener sa patte pendant le temps qui lui sera imparti.

Robin Veldman a pu faire ses armes, notamment face à la presse, en D1B avec le RSCA Futures. Mais même pour lui, tout va très vite. "C'est un peu bizarre d'être ici. Lundi matin, j'amenais encore les gamins à l'école, et deux heures plus tard, j'entraînais l'équipe A...le président m'a demandé d'aider l'équipe et je suis prêt à y consacrer toute mon énergie", sourit le nouveau coach d'Anderlecht. "Ainsi qu'à amener mes idées".

Ses idées, on les voit à l'oeuvre cette saison en D1B : un football léché, offensif, différent de celui proposé par Felice Mazzù. "Mais nous souhaitions déjà créer un maximum de passerelles entre l'équipe B et l'équipe A. Nous n'avions simplement pas les profils pour. Cependant, actuellement, beaucoup de joueurs de l'équipe B sont proches de la D1A, voire proches d'aller à la Coupe du Monde", se réjouit Robin Veldman. "Ca veut dire que nous faisons du bon travail".

Un football "digne d'Anderlecht" ?

"Je suis un entraîneur qui aime les combinaisons rapides, un football que les supporters aiment aussi", concède cependant Veldman. "Mais je ne suis là que depuis 24 heures. On ne peut pas tout changer aussi vite, même si j'essaie. Je me focalise sur des points différents par rapport au staff précédent. La réaction en perte de balle, en récupération. Nous verrons si ça surprend l'adversaire", sourit-il.

Si ça marche bien, nous pourrons peut-être discuter...

Wouter Vandenhaute a initialement déclaré que Robin Veldman serait entraîneur intérimaire, le temps qu'il faudra pour qu'Anderlecht trouve le successeur de Mazzù. Mais si les choses se passent bien et alors qu'une longue trêve arrive...? "Nous avons le temps de voir comment cela évolue. Si ça ne marche pas, nous contnuerons tout de même à travailler ensemble, même si mon ambition est d'un jour devenir entraîneur principal. Et si ça marche bien, c'est positif pour moi et nous pourrons alors avoir une discussion", analyse le Néerlandais de 36 ans. "Nous verrons bien ce que ça donne. Je ressens beaucoup de confiance, et beaucoup de supporters m'envoient des messages de soutien".

Une chose est sûre : Veldman estime que son groupe mérite mieux que cette 12e place peu reluisante. "Ca ne correspond pas à mes ambitions non plus. Nous sommes bien trop bas. Lors des semaines à venir, le but sera de grimper au classement", conclut-il.