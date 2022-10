Surprise à Virton : Oguchi Onyewu quitte son poste de secrétaire général et retourne aux Etats-Unis

C'est la mauvaise surprise du soir en Gaume.

Surprise à Virton, où Oguchi Onyewu quitte son poste de secrétaire général pour retourner aux États-Unis, un an après son retour en Belgique. L'ancien défenseur du Standard de Liège (2004-2009) met donc fin à son retour dans notre pays pour retourner au bercail.

Communiqué du club

Le Royal Excelsior Virton vous fait part de la décision d’Oguchi Onyewu de retourner aux USA où de nouveaux projets l’attendent.

Le club a toujours compris et accepté qu’il était primordial de permettre à ses membres, joueurs, staff ou dirigeants, de pouvoir évoluer dans leurs carrières dans ou en dehors du club. La direction désire remercier Oguchi non seulement pour son travail, mais également pour sa disponibilité, sa constante gentillesse et son positivisme sans faille. Oguchi est une belle personne et nous lui souhaitons le meilleur dans ces futures activités.

Il sait qu’il sera toujours le bienvenu chez nous.

Message d'Oguchi Onyewu

Je tiens à remercier le club pour l’année écoulée. J’ai été accueilli à bras ouverts dans la région et je serai toujours reconnaissant pour le temps passé à Virton. Je dois cependant vous informer que le match contre Lommel sera mon dernier avec Virton, car j’ai reçu d’autres opportunités aux USA. Je pense que le club de Virton et la région ont un énorme potentiel footballistique. Je continuerai à observer et à suivre le club dans sa progression vers son prochain chapitre.

Je pars en souhaitant au club, aux joueurs et aux supporters tout le meilleur pour l’avenir