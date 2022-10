René Vandereycken pointe du doigt les deux maillons faibles d'Anderlecht : "Il ne dégage plus aucune confiance"

Malgré cette victoire, les Anderlechtois ont encore beaucoup de soucis à se faire par la suite. Surtout sur le plan défensif, les choses n'étaient pas vraiment solides.

Vertonghen était censé jouer au poste d'arrière gauche, mais il n'en a plus l'habitude et monte trop haut, posant des problèmes à l'inamovible Hoedt. "Si j'étais entraîneur, je mettrais simplement Vertonghen au centre gauche, avec Debast à sa droite. Hoedt est superflu à mes yeux et je le mets dehors", a lâché Vandereycken à het Nieuwsblad. "Parce qu'avec Vertonghen et Hoedt ensemble en défense centrale, vous avez deux types similaires. Deux gauchers, mais surtout deux joueurs moins mobiles. Et Hoedt était encore un peu maladroit avec cet auto-but de toute façon."

Et puis il y a le gardien de but. Le capitaine Hendrik Van Crombrugge semble également partager ce malaise. "Sur le coup franc de Peeters, Van Crombrugge se trompe quand même. Peut-être que cette balle était encore déviée par Hoedt, mais de toute façon beaucoup trop légère pour compter comme une excuse. Ces dernières semaines, nous avons vu trop d'erreurs de ce genre de sa part. Je ne pense pas qu'il soit un top gardien de toute façon, mais dans les saisons précédentes, il s'est comporté de façon honorable. Mais aujourd'hui, il ne dégage plus aucune confiance et cela affecte ses défenseurs."