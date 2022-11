Hector Bellerin a-t-il encore un avenir au FC Barcelone?

Présent ce lundi devant les médias aux côtés de Xavi, avant d'affronter Viktoria Plzen sur sa pelouse, Hector Bellerin s'est exprimé à propos de son futur.

Lié au Barça par un contrat de courte durée, c'est à dire jusqu'en juin 2023, Hector Bellerin s'imagine-t-il rester un peu plus longtemps ? Convié ce lundi en conférence de presse en compagnie de Xavi à la veille de la rencontre sans enjeu sur la pelouse du Viktoria Plzen en Ligue des champions, le numéro 2 barcelonais a entretenu le flou sur la suite de son aventure, sans doute par méconnaissance du sort qui sera décidé par ses dirigeants.

“Dans ma carrière, j'ai réalisé que vous ne savez pas ce qui va se passer jusqu'à la dernière minute. Plus votre esprit est clair, mieux c'est. Dans chaque match, je veux profiter, pas m'examiner", a confié l'ancien joueur d'Arsenal. Il se dit pourtant que Xavi chercherait un nouveau latéral droit, et ce, dès le mois de janvier.

Le FC Barcelone n'a plus rien à gagner ni à perdre cette semaine en Ligue des Champions puisque les Catalans ne peuvent plus se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et sont assurés de poursuivre en Europa League.