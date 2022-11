Heung-Min Son souffre d'une fracture au visage

Contraint de céder sa place durant la rencontre de Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et Tottenham, Heung-Min Son va devoir se faire opérer.

"Nous pouvons confirmer que Heung-Min Son subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche", explique le communiqué anglais, qui ne s'avance pas quant à la participation ou non du Sud-Coréen à la Coupe du monde.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.