Excellente nouvelle pour Vertonghen et Anderlecht

Blessé à l'échauffement au Bosuil, Jan Vertonghen devait passer des tests ce lundi. Les résultats sont positifs.

Jan Vertonghen avait ressenti une douleur lors de l'échauffement avant Antwerp-Anderlecht, et décidé de ne prendre aucun risque. Il faut dire que le défenseur central de 35 ans est censé disputer la Coupe du Monde au Qatar dans moins de deux semaines. Après la rencontre, personne ne s'avançait concernant la gravité de la blessure, mais le RSC Anderlecht croisait les doigts.

Bonne nouvelle pour le joueur, le club et certainement pour Roberto Martinez : Jan Vertonghen va déjà bientôt faire son retour. "Aucune longue indisponibilité n'est envisagée, et une éventuelle sélection des Diables Rouges pour la Coupe du Monde au Qatar n'est pas en danger", affirme le RSCA via un communiqué. "Le staff médical du RSC Anderlecht suivra sa situation au jour le jour en fonction des deux derniers matches avant cette Coupe du Monde. Le club travaille d’ailleurs en étroite concertation avec le staff médical des Diables Rouges".