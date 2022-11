Antonio Conte rassure concernant Heung-Min Son

Heung-Min Son va-t-il disputer la Coupe du Monde ? L'attaquant sud-coréen s'est blessé contre l'OM en Ligue des Champions la semaine passée.

Souffrant d'une quadruple fracture de l'orbite, Heung-Min Son (30 ans) a donc entamé une course contre la montre pour être au Qatar, probablement avec un masque de protection. Et selon l'entraîneur de Tottenham Antonio Conte, il devrait réussir son pari. "Je lui ai envoyé un message hier après son opération et Son était très, très déçu de la situation. Mais je suis persuadé qu'il reviendra rapidement et jouera la Coupe du Monde avec la Corée du Sud", affirme-t-il dans The Athletic.

La Corée du Sud, versée dans un groupe très homogène avec le Portugal, l'Uruguay et le Ghana, aura bien besoin de son capitaine et buteur vedette. Son compte 35 buts en 105 caps avec les Tigres.