Eupen sorti de la Coupe par Deinze, les Francs-Borains écrasés par OHL

Les Pandas sortent prématurément et la tête basse de la compétition ; pas d'exploit pour les Francs-Borains.

Eupen, qui faisait son entrée dans la compétition comme la plupart des équipes de D1A, s'est pris les pieds dans le tapis sur la pelouse de Deinze, 8e de Challenger Pro League.

Kristoffer Andersen procédait à quelques changements, notamment en alignant Nurudeen dans les cages, titularisant Kral, Jeggo ou encore Soumano, mais en gardant plusieurs titulaires.

Deinze a surpris les Pandas en marquant trois fois, via De Belder (37e), Quintero (43e) et Balaj (90e+2). Une soirée à oublier pour Euepen.

Les Francs-Borains sont quant à eux éliminés de la Croky Cup après leur lourde défaite ce mardi soir à domicile, face à OHL. Les hommes de Marc Brys ont collé 5 buts à l'équipe de Nationale. Mercier et ses troupes étaient déjà menés 0-2 à la mi-temps (buts de Maertens et De Norre), avant que Mario Gonzalez (48e), et Vlietinck (70e) n'alourdissent la marque, et que Mpati Bibuangu (62e) n'inscrive bien malheureusement un but contre ses propres couleurs.