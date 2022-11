William Balikwisha à nouveau décisif avec le Standard

C'est l'une des bonnes surprises du début de saison au Standard et c'est lui qui a inscrit le but de la qualification mardi soir à Dender.

Alors qu'il n'avait joué que trois petits matchs avec l'équipe A du Standard la saison dernière, William Balikwisha s'est imposé comme une valeur sûre du Standard de Ronny Deila, depuis le début de la saison. En championnat, le milieu offensif de 23 ans, a disputé treize matchs, planté deux buts et distillé trois assists.

"La patience a payé"

En Coupe de Belgique, il était titulaire mardi soir et c'est lui qui a inscrit le but de la qualification à Dender. Élu homme du match, Balikwisha avait forcément le sourire au micro de RTL, après le match. "On savait qu'il faudrait être patient, on l'a été et ça a payé et je suis très content d'avoir pu aider l'équipe."

"Rester humble"

Mais, même s'il vit une période faste avec le Standard, l'ancien international U17 refuse de s'emballer. "Je suis très heureux de ce qui m'arrive depuis le début de la saison, mais je sais que je dois garder la tête sur les épaules, rester humble et continuer à travailler, car en football, ça peut aller très vite. Dans un sens, comme dans l'autre..."