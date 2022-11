Debast, Doku, Mertens : Martinez explique ses choix

Roberto Martinez a dévoilé ce jeudi une liste sans peu de surprises. Certains choix, néanmoins, attireront leur lot de sceptiques.

Sur Zeno Debast

"J'ai vraiment été impressionné par sa façon de gérer l'environnement difficile (à Anderlecht). C'est encore plus intéressant pour moi de voir comment Zeno a réagi. Il a joué un grand nombre de minutes, à 18 ans et dans un tel environnement. Nous ne devons pas le considérer en fonction de son âge, mais bien pour ce qu'il montre sur le terrain et à l'entraînement. Je suis très excité à propos du présent de Zeno, pas de son futur."

Sur Dries Mertens

"(Le reprendre) n'a pas été une décision difficile. C'est un joueur expérimenté. Il sait jouer avec intensité et sait stimuler les autres joueurs autour de lui. Il a beaucoup d'influence. Si vous regardez, il joue plus dans son nouveau club (Galatasaray) que lors des deux dernières années avec son ancien club (Naples). Pour plein de raisons, je sens que c'est le bon moment pour lui de donner beaucoup dans cette Coupe du monde."

Sur Jérémy Doku

"Quand vous parlez de lui, cela vous donne le sourire. C'est le genre de joueur qui apporte de la magie dans un match. Et très peu de joueurs peuvent le faire. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que son corps ne supporte pas bien les efforts. Il n'a pas beaucoup joué beaucoup cette saison, nous prenons cela en considération et nous essayerons de lui donner le rôle dont nous avons besoin. Il a joué 2 fois 45 minutes avec les Espoirs. Il est physiquement au niveau que nous attendions de lui. Il y a aussi son profil. Nous croyons immensément en ses capacités."

Sur Eden Hazard

"Il a l'opportunité unique de profiter de son football avec nous. Il peut montrer ce qu'il peut faire. J'ai regardé trois choses : l'engagement, la qualité et l'expérience. Il a les trois. La seule chose qui lui manque, c'est le rythme du match, mais nous devrons le lui donner."

Sur Amadou Onana

"(Le choix de le sélectionner), c'est surtout une question de profil. Cela a été très rafraichissant de voir un joueur de sa qualité. Avoir quelqu'un avec son physique, sa figure imposante avec et sans ballon,...Il a un profil assez similaire avec celui de Marouane Fellaini. Mais possède aussi un leadership et des qualités humaines. Il a joué en Allemagne, en France, et s'est imposé très rapidement en Angleterre. Tout cela explique cette opportunité qu'il reçoit, il a tous les droits de figurer dans cette sélection."

Sur Charles De Ketelaere

"Charles a connu des hauts et des bas. Il a mieux commencé que prévu à Milan, mais maintenant il est dans un scénario un peu plus normal. Il va profiter de l'expérience d'être ici, pour sa première Coupe du monde. Ses qualités peuvent nous aider."

Sur Nacer Chadli (absent)

"C'était très difficile de ne pas le reprendre. Il a le genre de profil dont vous avez besoin dans un grand tournoi. Il a subi une blessure récemment et n'avait pas assez de rythme de match pour atteindre le niveau exigé. Mais nous avions pensé à cela (la possibilité de le sélectionner) jusqu'à la dernière seconde. C'est dommage qu'il n'ait pas été apte à être à son meilleur niveau ces 3-4 dernières semaines."

Sur Jason Denayer (réserviste)

"Il travaille de manière très professionnelle (a Dubai), avec un staff qui applique la méthodologie européenne. Il ne s'est plus entraîné depuis 12 jours. Il n'est encore incertain de jouer vendredi. C'est cette incertitude, ce risque médical qui lui a probablement coûté sa place. Il est en réserve parce que nous sentons qu'avec du travail il pourra revenir à niveau. Mais là, il n'a joué que 4 matchs avec son club, dans un championnat différent, et cette petite blessure a ajouté du doute."

Sur Wout Faes

"(Pourquoi il n'a pas joué lors des deux derniers matchs de Ligue des nations ?) C'est un exemple de comment nous gérons des joueurs. Leur donner des étapes. Wout a montré, en allant dans un nouveau club et en y jouant, il a immensément grandi, dans un environnement favorable. Ces six derniers mois, il a plus grandi que la plupart des joueurs en une saison complète. Il peut être très important pour l'équipe."