Ryan Sanusi réagit à l'élimination en Coupe : "Ils n'étaient pas meilleurs au final"

Le Beerschot n'a pas pu gagner contre le Cercle Brugge en coupe et cela a causé une certaine frustration. Le capitaine Ryan Sanusi en attendait plus.

Sanusi ne l'a pas caché non plus. "Je suis debout ici avec un sentiment amer. Nous ne voulions absolument pas que ce soit un interlude. Un footballeur professionnel veut gagner chaque match, c'est avec cette mentalité que nous sommes entrés sur le terrain", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen. "Je pense que nous avons joué une bonne première mi-temps. Nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions, mais nous n'en avons pas donné beaucoup non plus."

"Ils n'étaient pas meilleurs au final, mais plus efficaces. Le Cercle a décidé du match dans ces cinq minutes après la mi-temps. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Un manque de concentration. Nous sommes sortis des vestiaires trop laxistes. Dommage, car je ne pensais pas que nous étions inférieurs à ce Cercle."