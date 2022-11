Mbappé a failli arrêter avec les Bleus

Star de 2018, Kylian Mbappé a bien changé de statut depuis sa Coupe du monde. Des hauts et des bas, mais surtout un bas qui aurait pu changer sa carrière.

Dans une interview chez média sport, le natif de Bondy révèle avoir pensé à arrêter son aventure chez les Bleus après l'Euro et sa mauvaise performance contre la Suisse. L'attaquant avait été victime d'insultes racistes sur les réseaux. "Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça" a déclaré le Parisien.