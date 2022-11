Seraing est en pleine confiance : "On se rend à OHL avec un état d'esprit conquérant"

Ce vendredi soir en ouverture de la dix-septième journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se déplacera du côté d'OHL.

Seraing a sorti le Sporting de Charleroi à domicile mardi dernier. "On doit encore jouer de façon plus réfléchie, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu mardi en Coupe. Nous avons enfin su dompter le Pairay avec sa pelouse en descente sans oublier le vent qui était présent. On a mérité notre qualification pour les huitièmes de finale", a expliqué Jean-Sébastien Legros en conférence de presse. "Je suis content de voir que je peux compter sur l'ensemble de mon groupe. On va se rendre à Louvain avec un état d'esprit conquérant. Un véritable coup de boost", a souligné le T1 des Métallos qui devra se passer de Mvoué suspendu.

Vagner est l'homme en forme du côté sérésien avec trois buts en deux rencontres. "Il a cette créativité dont on a besoin, il va au combat et il provoque beaucoup de fautes."

OHL est dans le creux depuis quelques semaines et Seraing compte bien en profiter pour aller grappiller des points à Den Dreef.