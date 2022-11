Aron Dönnum : "Satisfait de notre bilan après cette première partie de saison, une véritable métamorphose"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a chuté à domicile contre l'Union Saint-Gilloise (2-3) lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce succès, le club bruxellois grimpe à la deuxième place du classement, le matricule 16 occupe la septième position.

Le Standard de Liège avait balayé le Club de Bruges, l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht à Sclessin, mais l'Union Saint-Gilloise en a décidé autrement. Le vice-champion de Belgique s'est imposé en bord de Meuse, et repart avec trois points mérités. "Les détails ont décidé du résultat final. Nous avons eu des occasions, mais nous ne sommes pas parvenus à toutes les mettre au fond...", a confié Aron Dönnum à l'issue de la rencontre. "C'est bien sûr décevant de perdre, même si nous avons livré toutefois une bonne prestation contre une très bonne équipe. C'est d'ailleurs la formation la plus compliquée que nous avons rencontrée cette saison. Ils sont difficiles à prendre et à mettre en difficulté. Nous le savions avant de les jouer, mais ils ont marqué plus de buts que nous", a expliqué le Norvégien.

Le matricule 16 entame sa trêve internationale avec un 0 sur 6 en championnat et va devoir se montrer plus chirurgical dans le dernier geste. "Nous allons devoir travailler ce point là. Nous nous améliorons de plus en plus en défense, mais en attaque, nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Néanmoins, nous pouvons être contents de notre bilan après cette première partie de saison. Nous avons accompli des choses incroyables jusqu'à maintenant. C'était le chaos la saison dernière et nous sommes parvenus à changer cela. Une véritable métamorphose et j'en suis heureux. Chacun se bat pour l'autre. Il faut continuer de la sorte", a conclu Dönnum.