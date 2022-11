Un ancien du Lierse brille en Eredivisie et ne serait pas contre un retour en Belgique

Formé au Lierse, Anas Tahiri a ensuite évolué aux Pays-Bas et en Roumanie. Il est de retour en Eredivisie depuis janvier 2022 et souhaiterait passer un palier.

Anas Tahiri (27 ans) avait disputé 62 rencontres avec le Lierse, dispersées entre la D1B et la D1A. En 2018, il signait au RKC Waalwijk, avec lequel il disputera une saison en D2 néerlandaise avant de rejoindre la Roumanie et le CFR Cluj en 2021. Il n'y restera que 6 mois : en janvier dernier, le Belgo-Marocain rejoint l'Eredivise et Heerenveen, où il a passé un palier cette saison (15 matchs, un but, 4 assists). Lors du dernier match avant la trêve, un derby face à Cambuur, il a marqué et délivré une passe décisive.

Tahiri souhaiterait désormais continuer sa progression : selon nos informations, il pourrait quitter Heerenveen cet hiver. Parmi les opportunités recherchées, un retour en Belgique serait bien vu du joueur, né à Bruxelles. Une bonne affaire pour un club de Pro League ?