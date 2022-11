"C'est formidable de performer en Europe et en championnat"

L'Union peut aborder la pause de la Coupe du monde avec un bon sentiment: une victoire (2-3) sur la pelouse du Standard.

"Nous avions dit à l'avance que nous voulions gagner pour commencer nos vacances avec un bon sentiment, mais bien sûr, il faut aussi le faire", a déclaré Nieuwkoop dans Het Belang Van Limburg. "Nous avons fait un très bon match, donc nous pouvons partir en vacances avec un bon sentiment".

Nieuwkoop veut continuer sur le même élan après la Coupe du Monde. "La chose la plus importante est que nous fassions partie du top 4. Nous avons réalisé une très bonne première moitié de saison et nous pouvons en être très satisfaits. Surtout avec l'Europa League en plus. C'est quelque chose de nouveau que nous vivons tous, donc c'est formidable que nous continuions à performer en Europe et en championnat. J'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée après la Coupe du monde."

Le 21 décembre, l'Union recevra le KV Ostende dans la Croky Cup.