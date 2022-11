Eden Hazard évoque à nouveau son avenir : "Si le Real me demande de partir cet été, je l'accepterai"

Dans la foulée de sa conférence de presse donnée ce lundi, Eden s'est cette fois confié à la presse espagnole. Bien entendu, il a été question de sa situation au Real et de son avenir, qui pourrait se dessiner loin des Merengues.

"Est-ce que je veux quitter le Real bientôt ? Je ne sais pas, mais cela ne dépend peut-être pas que de moi. Moi, je ne veux pas partir", avait déclaré devant les journalistes belges Eden Hazard ce lundi à Tubize.

En Espagne aussi, sa situation interroge. Mais un départ ne devrait pas arriver cet hiver, après la Coupe du monde. "Un transfert est impossible en janvier. Surtout avec ma famille, qui apprécie la vie à Madrid.", a assuré le Diable Rouge à Marca.

"Mais cette option sera sur la table l’été prochain", a continué Hazard. "Si le club me dit : ‘Eden, merci pour ces quatre années, mais on préfère que tu partes’, alors je dois accepter cette décision. C’est normal. J’aimerais jouer plus et montrer que je suis toujours un bon joueur. Mais en ce moment, il y a aussi des joueurs qui sont meilleurs que moi."