Keylor Navas évoque sa situation : "C'est une motivation supplémentaire pour ce Mondial"

L'international costaricien vit une situation compliquée du côté du PSG cette saison.

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain l'été dernier, Keylor Navas (35 ans) dispose d'un statut de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma. Une situation forcément difficile à vivre pour le portier.

"Plus qu'un changement physique, ne pas jouer, c'est triste mentalement. Quand tu t'entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Je suis arrivé dans un groupe où tout le monde a confiance en moi et c'est motivant. On ne peut pas cacher que j'aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué, mais c'est une motivation supplémentaire pour ce Mondial", a lâché l'international costaricien au média Diez. "Évidemment que je n'aime pas être remplaçant, mais il faut travailler. Plusieurs fois, la vie nous met dans cette situation. Tu as deux options : travailler plus dur ou mourir. Les opportunités vont arriver, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Je suis tranquille, je veux intégrer le groupe. Je me sens bien, je ne pense pas avoir à une revanche à prendre", a estimé l'ancien Madrilène.