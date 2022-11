Le Brésil est particulièrement confiant : "Nous avons prévu dix danses pour nos dix premiers buts"

Les Brésiliens tiennent à leur sixième étoile.

2002. Cela fait désormais 20 ans que le Brésil attend de pouvoir porter sa 6e étoile. Une éternité pour tout un peuple, à laquelle Neymar est les siens veulent absolument mettre fin. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le joueur du Paris Saint-Germain a posté une vidéo dans laquelle on le voit ajouter une 6e étoile sur le blason de l'équipe nationale. Un agissement qui lui a valu plusieurs critiques, notamment en Allemagne, où le Bild n'a pas été tendre avec la star brésilienne. En conférence de presse, Neymar a été défendu par son coéquipier et ami, Richarlison.

"Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté cette photo parce que c'est aussi son rêve. Ce journaliste est un connard !"

Après l'attaquant de Tottenham, l'ailier du FC Barcelone Raphinha s'est également présenté en conférence de presse, avec une nouvelle confidence qui risque encore de faire jaser. "Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après ? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose."

Le Brésil est confiant.