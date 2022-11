Nainggolan l'assure : "Lukaku ne doit pas revenir trop vite, sinon ils vont pleurer"

La Coupe du monde est le rêve de tous les footballeurs. Radja Nainggolan ne pourra jamais le réaliser, mais il est actuellement au Qatar. Il est en contact avec certains joueurs de l'équipe nationale et donne son avis, comme toujours.

Nainggolan avait été laissé à la maison pour la Coupe du monde 2018 par Roberto Martinez, après quoi le milieu de terrain n'a plus jamais espéré jouer pour l'équipe nationale Actuellement, Nainggolan est au Qatar pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de l'Antwerp s'est confié à la DH Sport.

Nainggolan est en contact avec les Diables rouges au Qatar, mais lorsqu'on lui a demandé s'il ne rendrait pas visite aux Diables rouges, il a émis un non ferme et définitif. "Vous me voyez y retourner ?", s'amuse Nainggolan. "Mais je suis en contact avec quelques gars. Jan Vertonghen m'a envoyé une vidéo sur Instagram me montrant assis avec Roberto Carlos, Cafu et Casillas, en me disant : " Mais qu'est-ce que tu fais ici ? ". Je parle aussi à Mertens et Lukaku."

Lors de ces entretiens avec Romelu Lukaku, il est apparu clairement que l'attaquant de l'Inter est impatient de jouer. Nainggolan a cependant peur pour l'ancien de Chelsea. "En tout cas, il veut vraiment jouer. Mais à sa place, je ne prendrais pas trop de risques. Il a déjà manqué de nombreux matchs à l'Inter. S'il se déchire à nouveau l'ischio-jambier, ils ne riront pas, ni chez les Diables ni à l'Inter", a témoigné Nainggolan.