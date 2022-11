🎥 Shamar Nicholson (ex-Charleroi) impliqué dans une énorme bagarre en Russie

On jouait en coupe de Russie, pendant que la planÚte football a les yeux rivés sur le Qatar.

Suspendue par la FIFA et l'UEFA, la Russie maintient son championnat et sa coupe en cette période de Mondial

L'affiche du jour opposait le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou. Alors que le score était toujours de 0-0, une empoignade entre Quincy Promes (Spartak) et Wilmar Barrios (Zenit) a donné lieu à une grosse bagarre dans le temps additionnel.

On voit Rodrigao (Zenit) frapper l'ancien Carolo Shamar Nicholson (Spartak), avant que les deux bancs ne montent sur le terrain.

Après la scène de violence, Barrios, Rodrigao et Malcolm voyaient rouge côté Zenit, tout comme Nicholson, Aleksandr Selikhov et Aleksandr Sobolev (Spartak). La victoire s'est décidée aux tirs au but, et a été remportée par la formation de Saint-Pétersbourg.