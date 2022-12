TF1 a présenté ses excuses pour sa bourde

La France a chuté contre la Tunisie (0-1) ce mercredi soir. Incroyable scène pour les Français qui regardaient leur équipe sur TF1. Ils n'ont pas pu voir que le but de Griezmann avait été annulé par le VAR à la dernière seconde.

Les Français ont longtemps pensé que les Bleus avaient accroché le partage contre la Tunisie, mais il n’en était finalement rien, car le but tardif dans les arrêts de jeu d’Antoine Griezmann a finalement été annulé par le VAR alors que TF1 avait déjà rendu l’antenne, pensant la rencontre terminée.

Un problème largement soulevé sur les réseaux sociaux. "Après la remise en jeu des Tunisiens et que l’arbitre a sifflé la fin du match, TF1 a, comme pour tous les matchs, rendu l’antenne pour laisser place au Mag. Pendant ce laps de temps, un arbitrage vidéo a été demandé et le but tricolore refusé. Cette séquence a fait l’ouverture du Mag", s'est excusé TF1 dans un communiqué.