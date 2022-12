Doit-on s'inquiéter pour le futur des Diables ?

En 2013, un match contre la Croatie avait révélé ce qui deviendra "la génération dorée" qui fera rêver et redonnera l'envie aux Belges de suivre le foot. Mais voilà, 9 ans, 1 mois et 21 jours après, un nul sonnant comme une défaite tourne une magnifique page du football belge.

Est-ce la fin de toute la génération dorée ?

Evidemment, il faudra attendre car aucun joueur ne parlera à chaud de son choix d'arrêter ou non. Attention à ne pas faire la même erreur que l'après Euro 2021 où on sentait ce sentiment de forcing par rapport à certains joueurs, qui auraient dû prendre leur retraite internationale à ce moment. A vrai dire, depuis 2018, on ne retrouve l'équipe qui nous a fait rêver que par éclats (1ère mi-temps contre la France en Nations League ou la deuxième contre le Danemark à l'Euro).

On peut penser avec le départ de Roberto Martinez que, contrairement à 2021, cela signe la fin pour ceux qui faisait parti du dernier voyage. Ainsi, les joueurs comme Jan Vertonghen, Toby Alderweireld (qui avait fait un post indicatif avant le début de Coupe du monde), Axel Witsel et Dries Mertens devraient probablement partir à la retraite avec un goût de déception qui restera la mauvaise note d'une magnifique partition depuis plus de 10 ans. Le doute reste présent autour d'Eden Hazard qui ne se voyait pas quitter la sélection de cette manière, pareil pour Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui pourraient encore tenir pour un Euro qui se déroule déjà dans un an et demi.

Et l'entraîneur ?

Là aussi, Roberto Martinez n'était peut-être plus l'homme de la situation après l'Euro 2021. Mais il a tenu à accompagner une équipe jusqu'au bout avec ses idées. Maintenant qu'il est parti, la fédération va devoir faire un choix décisif pour l'avenir : qui pour gérer l'après meilleure période de votre histoire ? Demandez au United de Ferguson ou l'Arsenal de Wenger si c'est facile ! Les noms les plus fous ont déjà été cités (Preud'Homme, Vanhaezebrouck, Renard, Ivan Leko,...). Le prochain n'aura pas la tâche facile et peut déjà remercier Roberto Martinez pour tout ce qu'il a apporté à la fédération comme l'académie et les jeunes mais aussi le maudir pour la pression qu'il aura.

Peut-on encore espérer quelque chose de la Belgique ?

Spoiler, la réponse est : bien sûr. Il ne faut d'ailleurs pas s'inquiéter du potentiel individuel qui arrive mais plutôt des derniers de la glorieuse génération qui devront agir en guide et non en chefs titulaires. Je pense évidemment à Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, qui ne vont sûrement pas arrêter et doivent guider le futur brillant qui arrive. A noter aussi que les Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Leandro Trossard et d'autres peuvent aussi avoir, en moins forte envergure, ce rôle de leader qui devra montrer à une nouvelle génération tout aussi douée ce qu'il faut faire pour ne pas finir comme eux et gagner un trophée. On peut donc se rassurer en disant que si la Belgique a été "le roi sans couronne" les 6 dernières années, les princes qui arrivent peuvent prendre le trône. Confiance en Lois Openda, Amadou Onana, Jérémy Doku, Roméo Lavia, Zeno Debast et tout ces jeunes...