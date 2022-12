Daley Blind bientôt à l'Antwerp ?

L'Antwerp est en effet intéressé par le Néerlandais, superflu à l'Ajax. Le défenseur est titulaire sous Louis van Gaal avec les Pays-Bas et Marc Overmars veut profiter de sa situation en club pour renforcer le poste de back gauche.

Daley Blind n'a pas été aligné dans le onze de base à l'Ajax depuis novembre et Alfred Schreuder aurait déjà indiqué qu'il compterait moins sur lui. L'Antwerp est à la recherche d'un arrière gauche expérimenté car Sam Vines est absent pour une longue période en raison d'une blessure à la cheville et Gaston Avila n'a pas encore réussi à s'imposer.

Selon Gazet van Antwerpen, l'Antwerp s'intéresse depuis longtemps à Blind, qui compte plus de 500 matchs professionnels à son actif. Blind a joué chaque minute jusqu'à présent. Contre les États-Unis, il a encore été l'un des joueurs décisifs avec un but et une passe décisive. Il devrait également être titulaire contre l'Argentine ce vendredi soir en quart de finale. Blind est encore sous contrat à Amsterdam jusqu'à la fin de cette saison. Pourtant, le matricule 1 espère acquérir gratuitement le défenseur lors de ce mercato d'hiver.