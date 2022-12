Gaëtan Englebert : "Terminer cette première partie de saison sur une belle note"

Ce dimanche après-midi (15h), le RFC Liège recevra La RAAL La Louvière lors de la dix-huitième journée de Nationale 1.

Après avoir partagé l'enjeu contre les U23 de La Gantoise le week-end dernier, le RFC Liège aura à coeur de renouer avec la victoire contre La RAAL La Louvière dimanche. Un véritable choc entre le deuxième et le troisième du classement. "Un match où il y a trois points à prendre. On joue chez nous et on est déçus de la façon dont l'arbitre à gérer la rencontre à Gand puisqu'on a trois joueurs suspendus (Bustin, Reuten et Mouhli). C'est le seul point négatif mais on a les joueurs qu'il faut à disposition pour enregistrer un succès et terminer cette première partie de saison sur une belle note", nous confie Gaëtan Englebert.

Seul bémol pour certains, la rencontre se jouera en concurrence avec la finale de la Coupe du Monde puisque le match RFCL-La Louvière est programmé le dimanche 18 décembre à 15h. Le même jour à 16h sera donné à Doha le coup d’envoi de la finale de la Coupe du Monde. Le RFCL n’a pas demandé à déplacer son match. "On sera focus à 100% sur notre match", conclut le coach des Sang et Marine.