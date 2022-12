Frédéric Taquin après RFC Liège-La RAAL : "Nous étions déforcés..."

Ce dimanche, La RAAL La Louvière s'est inclinée au RFC Liège (0-2) lors de la dix-huitième journée de Nationale 1. Les Loups n'ont rien pu faire contre les Sang et Marine.

Frédéric Taquin était évidemment déçu après la défaite de La RAAL, mais le T1 des Loups a tenu à relativiser. "Nous n'avions pas les forces pour rivaliser avec une équipe de Liège très solide défensivement. Pour tout vous dire, nous étions déforcés. Vendredi, nous étions 18 et ce dimanche matin l'effectif ne comptait plus que 15 joueurs dont six qui étaient malades. De plus, deux joueurs ont vomi dans le vestiaire avant la rencontre...", confie l'entraîneur principal de La RAAL. "C'était donc très compliqué de tenir physiquement et nous n'avions aucun poids dans notre secteur offensif. C'était difficile d'aller chercher quelque chose puis le RFC Liège a été efficace et mérite amplement sa victoire", souligne Taquin.

"Un secteur défensif grippé et mes attaquants sont blessés. Ça tombe vraiment mal, mais ce n'est pas dramatique. Nous avons droit maintenant à dix jours de congé. Le bilan est positif jusqu'à maintenant, nous sommes dans le top 3 alors que nous sommes le promu. Nous serons plus forts au deuxième tour car nous récupérerons nos blessés", conclut le coach louvièrois.