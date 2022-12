Jean-Sébastien Legros fait le point sur l'infirmerie sérésienne : "Malgré l'urgence des échéances, je dois voir plus loin"

La lanterne rouge de Jupiler Pro League n'a pas été gâtée avant la trêve en perdant plusieurs joueurs importants sur blessure. Cinq semaines plus tard, des éléments manquent encore à l'appel avant la Coupe de Belgique et la 18ème journée de D1A.

Le football reprend ses droits en Belgique cette semaine avec les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique et la 18ème journée de D1A. Seraing se déplacera à Malines mardi soir (20h) en Coupe avant de croiser le fer à domicile contre Eupen vendredi (18h30).

Avant ce déplacement, Jean-Sébastien Legros a donné des nouvelles de l'infirmerie sérésienne qui ne se désemplit pas. "Gérald Kilota, Abou Ba, Marius Mouandilmadji et Guillaume Dietsch sont toujours indisponibles. Concernant Gérald, on a essayé un nouveau traitement il y a quinze jours et on attend. Un joueur de qualité qui est out depuis mi-juillet. Abou et Marius suivent toujours le traitement après leur déchirure et j'espère les récupérer en janvier. Tout comme Guillaume qui a repris le chemin des entraînements", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

Quid de Christophe Lepoint ? Le vétéran s'était blessé au ligament du genou interne droit après une mauvaise réception à l'entraînement et est indisponible depuis mi-septembre. "On est prudent également le concernant et il n'a pas joué le match amical contre l'AEK Athènes durant la trêve. Il reste encore quatre mois de compétition et je dois faire très attention car je connais son importance. Malgré l'urgence des échéances, je dois voir plus loin et être pragmatique", a conclu Legros.