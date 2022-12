Calvin Stengs excelle dans son nouveau rôle à l'Antwerp : "Plus facile de grandir dans le jeu"

La surprise du chef Mark Van Bommel contre le Standard : Calvin Stengs n'était pas sur le flanc droit comme prévu, mais le Néerlandais a rejoint le centre du triangle. Et ça a très bien marché puisque l'Antwerp a écrasé les Liégeois (4-0).

Avec un but et une passe décisive, on peut dire que c'est un match réussi dans l'entrejeu. La façon dont il s'est retrouvé là avec Vermeeren et Ekkelenkamp est plutôt une coïncidence. "Il y a quelques jours, nous nous sommes entraînés contre Courtrai et en deuxième mi-temps, cela s'est soudainement passé ainsi lorsque Yusuf et Gerkens sont sortis blessés. Cela s'est bien passé et l'entraîneur voulait réessayer maintenant contre le Standard", a déclaré Stengs à l'issue de la rencontre.

Et c'était la base de la recette du succès, car là où Stengs doit normalement attendre le ballon plus souvent pour faire une action, on le trouvait maintenant naturellement beaucoup plus facilement au milieu de terrain. "Après ce coup de pouce rapide, vous êtes tout de suite en confiance. Mais en tant que milieu de terrain, il est aussi plus facile de grandir et de se mettre dans le rythme. Vous frappez plus souvent le ballon, vous êtes plus impliqué alors que sur le flanc vous devez attendre le ballon plus souvent", a souligné le joueur prêté par Nice.

Est-ce le début de l'Antwerp 2.0 avec Stengs comme meneur de jeu ? Il ne veut pas encore en dire autant. "L'entraîneur décidera de cela lors du prochain match contre Westerlo. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais j'aime toujours être à l'extérieur à droite", a conclu Stengs.