Faïz Selemani se réjouit d'affronter Genk : "Nous sommes tout sauf désespérés"

Le KV Courtrai a fait le plein de confiance après avoir éliminé OHL en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Et les Kerels en avait besoin avant d'affronter Genk lors de la 18ème journée de championnat.

Courtrai s'est imposé 1-3 sur le terrain de l'OH Leuven en Coupe de Belgique, mardi. Bernd Storck commence donc immédiatement par une victoire dans son nouveau club et se retrouve en quart de finale avec le KVK. Faïz Selemani a été l'un des éléments clés de Courtrai.

Il a donné la passe décisive pour le 0-1 de Bruno et Selemani a également participé au 0-2 de Keita et au 0-3 d'Avenatti. Le Comorien était donc très satisfait par la suite. "Le plus important est la qualification, mais bien sûr, je suis aussi aux anges avec ma prestation. Cette performance donne confiance pour le reste de la compétition", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Le lundi du Boxing Day suit le véritable test pour le KVK. Il accueillera ensuite le leader du championnat, le Racing Genk. "Contre Genk, nous n'avons rien à perdre. Ce sont des favoris évidents, mais nous sommes tout sauf désespérés. Avec le soutien de nos supporters, nous pouvons réaliser des exploits", a déclaré Selemani.